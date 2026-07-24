Лавров назвал главную причину провала мирного урегулирования на Украине

Зеленский в тот же день отметил, что США подготовили несколько сценариев урегулирования украинского конфликта и намерены обсудить их как с Киевом, так и с Москвой. Украинский лидер также допустил, что Россия и Украина могут выйти на переговоры зимой. По его мнению, если этого не произойдет, конфликт перейдет в новую фазу эскалации.