Лавров назвал главную причину провала мирного урегулирования на Украине
Отторжение Украиной плана США по урегулированию конфликта высокомерно и связано с поставками вооружений Киеву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что [президента Украины Владимира] Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах доставляют дроны», – сказал дипломат.
Он подчеркнул, что вооружениями, которые поставляются на Украину, лидер страны пытается подорвать стабильность России и атакует мирных граждан страны. По словам Лаврова, значительная часть поставок оружия исходит со стороны США. В частности, он упомянул предоставление Киеву разведывательных данных.
23 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа и давал высокую оценку саммиту в Анкоридже. Дипломат привела слова Рубио, который, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что за получасовые переговоры невозможно урегулировать конфликт на Украине. Захарова отметила, что никто не ожидал мгновенного решения проблемы, однако напомнила о прежних обещаниях американского лидера.
Зеленский в тот же день отметил, что США подготовили несколько сценариев урегулирования украинского конфликта и намерены обсудить их как с Киевом, так и с Москвой. Украинский лидер также допустил, что Россия и Украина могут выйти на переговоры зимой. По его мнению, если этого не произойдет, конфликт перейдет в новую фазу эскалации.