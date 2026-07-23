Захарова: Трамп 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа
Президент США Дональд Трамп 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа и давал высокую оценку саммиту в Анкоридже. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Захарова привела слова Рубио, который, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что за получасовые переговоры невозможно урегулировать конфликт на Украине. Она отметила, что никто не ожидал мгновенного решения проблемы, однако напомнила о прежних обещаниях американского лидера.
Рубио в ходе переговоров с главой российского МИДа заявил, что новые идеи и предложения необходимы, чтобы достичь урегулирования конфликта на Украине, и американская сторона готова сыграть конструктивную роль в этом процессе.
23 июля завершились переговоры Лаврова с Рубио в Маниле. Встреча продлилась 35 минут. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения. Он также заявил, что поставки вооружений Украине недопустимы, и назвал такую политику европейских стран дестабилизирующей. При этом министр подтвердил, что Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию и привержена инициативам, которые были выдвинуты переговорщиками США на встрече глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.