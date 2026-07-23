Захарова: Трамп 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа

23 июля завершились переговоры Лаврова с Рубио в Маниле. Встреча продлилась 35 минут. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения. Он также заявил, что поставки вооружений Украине недопустимы, и назвал такую политику европейских стран дестабилизирующей. При этом министр подтвердил, что Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию и привержена инициативам, которые были выдвинуты переговорщиками США на встрече глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.