Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO138,15-1,14%CNY Бирж.00%IMOEX2 136,11+2,76%RTSI857,49+2,86%RGBI112,68+0,1%RGBITR755,57+0,13%
Главная / Политика /

Переговоры Лаврова и Рубио завершились через 35 минут после начала

Ведомости

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле завершились. Встреча продлилась 35 минут, передает «РИА Новости».

В графике американского госсекретаря на встречу с российским министром было отведено около получаса.‍ Перед началом переговоров Рубио не стал общаться с прессой, проигнорировав вопрос, планирует ли он обсуждать с Лавровым предполагаемое содействие России Ирану в конфликте с США.‍

Переговоры Лаврова и Рубио на полях АСЕАН в столице Филиппин стартовали в 06:54 мск. Лавров намеревался обсудить с Рубио заявление президента США Дональда Трампа о возможном приближении урегулирования конфликта на Украине. Российский министр выражал надежду на выполнение договоренностей, намеченных 15 августа 2025 г., считая их возможной основой для урегулирования на Украине и дальнейшего развития российско-американских отношений.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте