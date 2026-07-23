Переговоры Лаврова и Рубио завершились через 35 минут после начала

В графике американского госсекретаря на встречу с российским министром было отведено около получаса.‍ Перед началом переговоров Рубио не стал общаться с прессой, проигнорировав вопрос, планирует ли он обсуждать с Лавровым предполагаемое содействие России Ирану в конфликте с США.‍