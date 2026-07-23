Переговоры Лаврова и Рубио завершились через 35 минут после начала
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле завершились. Встреча продлилась 35 минут, передает «РИА Новости».
В графике американского госсекретаря на встречу с российским министром было отведено около получаса. Перед началом переговоров Рубио не стал общаться с прессой, проигнорировав вопрос, планирует ли он обсуждать с Лавровым предполагаемое содействие России Ирану в конфликте с США.
Переговоры Лаврова и Рубио на полях АСЕАН в столице Филиппин стартовали в 06:54 мск. Лавров намеревался обсудить с Рубио заявление президента США Дональда Трампа о возможном приближении урегулирования конфликта на Украине. Российский министр выражал надежду на выполнение договоренностей, намеченных 15 августа 2025 г., считая их возможной основой для урегулирования на Украине и дальнейшего развития российско-американских отношений.