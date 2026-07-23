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Лавров и Рубио начали переговоры в Маниле

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу на полях АСЕАН в Маниле на площадке Филиппинского международного конференц-центра. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Переговоры Лаврова и Рубио стартовали в 11:54 по местному времени (06:54 мск).

22 июля Лавров заявил, что планирует обсудить с Рубио заявление президента США Дональда Трампа о возможном приближении урегулирования конфликта на Украине. По словам российского министра, Москва исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от предложений, выдвинутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Трампа в Анкоридже. Он надеется на выполнение договоренностей, намеченных 15 августа 2025 г., считая их возможной основой для урегулирования на Украине и дальнейшего развития российско-американских отношений.

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