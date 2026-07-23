Лавров и Рубио начали переговоры в Маниле

22 июля Лавров заявил, что планирует обсудить с Рубио заявление президента США Дональда Трампа о возможном приближении урегулирования конфликта на Украине. По словам российского министра, Москва исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от предложений, выдвинутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Трампа в Анкоридже. Он надеется на выполнение договоренностей, намеченных 15 августа 2025 г., считая их возможной основой для урегулирования на Украине и дальнейшего развития российско-американских отношений.