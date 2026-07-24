Главное из ответа Лаврова на слова Рубио о провале Анкориджа

Главное из ответа Лаврова на слова Рубио о провале АнкориджаО слове пацана, неизменности целей и оценках Трампа
- О судьбе анкориджских договоренностей
- О неизменности российских целей
- О военной поддержке Киева
- О документах, переданных Рубио
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 июля ответил на заявление госсекретаря США Марко Рубио о провале достигнутых в Анкоридже договоренностей по украинскому урегулированию. Он предложил выяснить, кто именно «провалился», напомнил о согласии Москвы на предложенный американцами компромисс, отметил изменение позиции Вашингтона и подчеркнул, что Россия в любом случае выполнит поставленные задачи. «Ведомости» собрали основные тезисы из ответа министра.
О судьбе анкориджских договоренностей
Лавров напомнил, что Россия приехала на саммит на Аляске и приняла предложения, одобренные президентом Дональдом Трампом. Проблема, по его словам, возникла на этапе реализации. «Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился», – сказал Лавров журналистам.
Министр напомнил про компромисс: «Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил, что это наше предложение, частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса».
По его словам, Трамп обещал, что Зеленский выполнит предложенное, но этого не произошло.
О неизменности российских целей
Какие условия называл Владимир Путин:
Киев должен отказаться от планов вступить в НАТО, закрепить нейтральный, безъядерный статус.
Статус Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ должен быть зафиксирован в международных документах.
Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами.
Санкции против России должны быть отменены.
Глава МИД РФ заявил, что подход США был модифицирован. Однако на решимости Москвы это не сказывается. «Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал – пацан сделал. Мы сказали – мы готовы», – заявил он. «Но задачи, поставленные президентом Путиным в июне 2024 г., как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены», – добавил министр.
Москва, по его словам, предпочитает политико-дипломатическое урегулирование, но ничего не может сделать, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что анкориджские понимания похоронены.
Лавров напомнил заявления западных политиков: «Если посмотреть поглубже, Макрон публично сказал, что нет больше никакого Анкориджа, никаких пониманий, "Америка опять с нами". А исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Сибига сказал: "Мы похоронили анкориджские договоренности"».
О военной поддержке Киева
Причиной срыва дипломатических усилий Лавров назвал продолжающуюся накачку Киева оружием. Он подчеркнул, что значительная часть этой поддержки прямо или косвенно исходит из США.
«Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах доставляют дроны, которым он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели», – сказал он.
Министр уточнил роль Вашингтона в этой схеме: «И в значительной степени частью этой поддержки Зеленского является американская помощь. И не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине, но еще и тем, что американцы предоставляют разведывательные данные, Starlink работает, технологии высокие».
О документах, переданных Рубио
Лавров рассказал, что в Маниле 23 июля он лично передал госсекретарю Рубио подборку публичных высказываний президента Трампа. Цитаты подтверждали изначальную положительную оценку анкориджских договоренностей.
«Вы почитайте, я цитировал и передал вчера Марко Рубио высказывания президента Трампа на Аляске, в день проведения пресс-конференции и потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще три дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже, говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа», – сообщил министр.
По его словам, это полностью совпадает с российскими оценками ситуации.