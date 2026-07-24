Главное из ответа Лаврова на слова Рубио о провале Анкориджа

ВСУ должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей в их административных границах.

Киев должен отказаться от планов вступить в НАТО, закрепить нейтральный, безъядерный статус.



Статус Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ должен быть зафиксирован в международных документах.



Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами.



Санкции против России должны быть отменены.