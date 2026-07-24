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Reuters: Трамп и Зеленский могут встретиться в Вашингтоне 29 июля

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны встретиться 29 июля в Вашингтоне. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Источник агентства в украинских властях сообщил, что Зеленский заинтересован в поездке в США, но его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа со стороны Белого дома.

По данным Reuters, представители Украины и США также обсуждают предложение о прекращении боевых действий в воздушном пространстве, которое планируется представить российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив по урегулированию конфликта.

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Как отмечает Reuters, во время визита в Вашингтон Зеленский также может принять участие в церемонии похорон американского сенатора Линдси Грэма.

О поездке Зеленского в США заявлял 22 июля депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. По его словам, поездка может продлиться около недели. При этом он отметил, что пока нет подтверждения возможной встречи Зеленского с президентом США, но она может состояться по итогам переговоров

23 июля Зеленский сообщил, что США подготовили несколько сценариев урегулирования украинского конфликта и намерены обсудить их как с Киевом, так и с Москвой. Украинский лидер также допустил, что Россия и Украина могут выйти на переговоры зимой. По его мнению, если этого не произойдет, конфликт перейдет в новую фазу эскалации.

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