Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,545-0,47%BLNG7,94+13,27%TGKN0,003-5,37%IMOEX2 136,11+2,76%RTSI857,49+2,86%RGBI112,72+0,59%RGBITR755,59+0,61%
Главная / Политика /

Зеленский может на неделю отправиться в США

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни может отправиться в США, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом и принять участие в похоронах американского сенатора Линдси Грэма, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

По его словам, поездка может продлиться около недели. При этом он отметил, что пока нет подтверждения возможной встречи Зеленского с президентом США, но она может состояться по итогам переговоров.

«По результатам переговоров возможна (пока, насколько я понимаю, нет подтверждения) встреча с президентом США», – написал Железняк.

В июне Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. По словам советника украинского главы государства Дмитрия Литвина, лидеры обсудили дальнейший ход переговоров и дипломатические шаги.

20 июля Зеленский обратился к США и европейским странам с просьбой увеличить поставки ракет для систем противовоздушной обороны после массированной атаки на Киев.

Читайте также:Bloomberg: смерть Грэма лишила Киев главного посредника в переговорах с Трампом
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь