Зеленский может на неделю отправиться в США
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни может отправиться в США, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом и принять участие в похоронах американского сенатора Линдси Грэма, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
По его словам, поездка может продлиться около недели. При этом он отметил, что пока нет подтверждения возможной встречи Зеленского с президентом США, но она может состояться по итогам переговоров.
«По результатам переговоров возможна (пока, насколько я понимаю, нет подтверждения) встреча с президентом США», – написал Железняк.
В июне Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. По словам советника украинского главы государства Дмитрия Литвина, лидеры обсудили дальнейший ход переговоров и дипломатические шаги.
20 июля Зеленский обратился к США и европейским странам с просьбой увеличить поставки ракет для систем противовоздушной обороны после массированной атаки на Киев.