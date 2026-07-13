Bloomberg: смерть Грэма лишила Киев главного посредника в переговорах с Трампом
Смерть сенатора-республиканца Линдси Грэма лишила Украину одного из главных посредников, способных влиять на президента США Дональда Трампа и поддерживать диалог Киева с Белым домом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство напоминает, что за три дня до смерти Грэм встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил завод по производству беспилотников и договорился с коллегами по сенату о продвижении законопроекта о новых санкциях против России. Во время второго президентского срока Трампа сенатор пытался сохранить американскую поддержку Киева, несмотря на непростые отношения между американским президентом и Зеленским.
По словам источника Bloomberg, в Киеве смерть Грэма восприняли как тяжелую утрату. «Украина потеряла настоящего друга, а Америка – одного из лучших своих сыновей», – написал в социальных сетях руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.
Смерть сенатора произошла в момент, когда Украина добивается от союзников, включая США, дополнительных поставок ракет Patriot, отмечает также Bloomberg.
Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Он представлял Южную Каролину в сенате с 2003 г. от республиканской партии. С 2019 по 2021 г. занимал должность председателя сенатского комитета по судебной системе, с 2025 г. был председателем бюджетного комитета.
12 июля Трамп заявил, что сенатор хотел продолжения российско-украинского конфликта. «Я хотел, чтобы конфликт с Украиной закончился очень быстро. Мне кажется, он, честно говоря, больше хотел, чтобы он продолжался», – сказал он в интервью CNN.