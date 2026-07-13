Bloomberg: смерть Грэма лишила Киев главного посредника в переговорах с Трампом

Агентство напоминает, что за три дня до смерти Грэм встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил завод по производству беспилотников и договорился с коллегами по сенату о продвижении законопроекта о новых санкциях против России. Во время второго президентского срока Трампа сенатор пытался сохранить американскую поддержку Киева, несмотря на непростые отношения между американским президентом и Зеленским.