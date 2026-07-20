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Express: Зеленский призывал к помощи союзников после атаки на Киев

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и европейским странам с просьбой увеличить поставки ракет для систем противовоздушной обороны после массированной атаки на Киев. Об этом сообщила британская газета Daily Express.

Как отмечает издание, украинский лидер сделал обращение к западным союзникам на фоне последствий удара по столице.

Автор публикации обратил внимание, что заявление президента США Дональда Трампа о возможной передаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot пока не имеет определенных перспектив реализации.

Что известно об ударах ВС РФ по объектам ВПК Украины в ночь на 19 июля

Политика / Армия и спецслужбы

19 июля Зеленский заявил, что минувшей ночью Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев. По его словам, Россия выпустила более 40 ракет различных типов, большинство из которых – по столице, а также 120 ударных беспилотников.

9 июля украинский президент говорил, что Киев получит от Вашингтона ракеты для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в ближайшие дни. Отдельно украинскому лидеру удалось договориться по поставкам ракет для системы с европейскими странами, но «там пока еще нет конкретных дат», добавил он. Кроме того, Украине передана лицензия на производство Patriot. О планах передать Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot Трамп говорил 8 июля на совместной пресс-конференции с украинским лидером на полях саммита НАТО.

7 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина постоянно просит новые виды вооружений как оборонительного, так и наступательного характера, но это, по его словам, не может воспрепятствовать продолжению спецоперации.

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