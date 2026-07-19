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Что известно об ударах ВС РФ по объектам ВПК Украины в ночь на 19 июля

Минобороны сообщило о поражении предприятий в Киеве и портовой инфраструктуры в Одесской области
Дарья Снегова
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС

В ночь на 19 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве, Киевской и Одесской областях. Целями стали заводы, производящие компоненты для ракет и беспилотников, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для снабжения ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

«Ведомости» собрали основные факты о ночной атаке.

Предприятия ВПК в Киеве

По данным Минобороны РФ, удары наносились по заводам, задействованным в производстве ракетного вооружения. В Киеве поражены:

  • агрегатно-детальное предприятие «Радиоизмеритель». Оно является ключевым поставщиком компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2». На предприятии также выпускают навигационно-посадочную аппаратуру

  • предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ») – одно из основных производств по сборке боевых частей для беспилотников и ракет различного типа. Помимо этого оно используется как логистический центр для хранения и отправки военной продукции, включая бронеавтомобили и БПЛА 

  • ООО «Оаклайн» – производит комплектующие для беспилотников большой дальности типа «Дип страйк» и аккумуляторы для FPV-дронов

  • сортировочный центр «Новая почта» – использовался для доставки и хранения продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА и средств РЭБ

Объекты в Киевской и Одесской областях

За пределами столицы удары наносились по:

  • логистическому центру «Тарасовка» (ООО «Антел Пропертис»), где осуществляли прием, хранение и сборку комплектующих для беспилотников большой дальности

  • резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южный Одесской области, предназначенным для обеспечения ВСУ

В Минобороны подчеркнули, что удар наносился высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. По данным ведомства, все цели были поражены. Информация о последствиях ударов не раскрывается.

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