Что известно об ударах ВС РФ по объектам ВПК Украины в ночь на 19 июля

агрегатно-детальное предприятие «Радиоизмеритель». Оно является ключевым поставщиком компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2». На предприятии также выпускают навигационно-посадочную аппаратуру

предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ») – одно из основных производств по сборке боевых частей для беспилотников и ракет различного типа. Помимо этого оно используется как логистический центр для хранения и отправки военной продукции, включая бронеавтомобили и БПЛА

ООО «Оаклайн» – производит комплектующие для беспилотников большой дальности типа «Дип страйк» и аккумуляторы для FPV-дронов