Что известно об ударах ВС РФ по объектам ВПК Украины в ночь на 19 июля

Что известно об ударах ВС РФ по объектам ВПК Украины в ночь на 19 июляМинобороны сообщило о поражении предприятий в Киеве и портовой инфраструктуры в Одесской области
В ночь на 19 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве, Киевской и Одесской областях. Целями стали заводы, производящие компоненты для ракет и беспилотников, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для снабжения ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
«Ведомости» собрали основные факты о ночной атаке.
Предприятия ВПК в Киеве
По данным Минобороны РФ, удары наносились по заводам, задействованным в производстве ракетного вооружения. В Киеве поражены:
агрегатно-детальное предприятие «Радиоизмеритель». Оно является ключевым поставщиком компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2». На предприятии также выпускают навигационно-посадочную аппаратуру
предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ») – одно из основных производств по сборке боевых частей для беспилотников и ракет различного типа. Помимо этого оно используется как логистический центр для хранения и отправки военной продукции, включая бронеавтомобили и БПЛА
ООО «Оаклайн» – производит комплектующие для беспилотников большой дальности типа «Дип страйк» и аккумуляторы для FPV-дронов
сортировочный центр «Новая почта» – использовался для доставки и хранения продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА и средств РЭБ
Объекты в Киевской и Одесской областях
За пределами столицы удары наносились по:
логистическому центру «Тарасовка» (ООО «Антел Пропертис»), где осуществляли прием, хранение и сборку комплектующих для беспилотников большой дальности
резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южный Одесской области, предназначенным для обеспечения ВСУ
В Минобороны подчеркнули, что удар наносился высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. По данным ведомства, все цели были поражены. Информация о последствиях ударов не раскрывается.