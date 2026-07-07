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Песков: поставки Киеву новых вооружений не смогут помешать спецоперации

Ведомости

Украина постоянно просит новые виды вооружений, как оборонительного, так и наступательного характера. Это не может воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в очередной раз напомнил, что для Москвы остается предпочтительным урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами.

«И лишь в отсутствие готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей», – добавил он.

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