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Песков: США не смогли переломить Украину

Ведомости

Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до конца в условиях отсутствия перспектив мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. При этом Россия продолжит ожидать новых предложений от США.

«Вариант, который был ими предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами», – объяснил Песков.

По его словам, Москва остается открытой к предложениям и обсуждениям по вопросу урегулирования ситуации. При этом он подчеркнул, что подобные инициативы должны быть приемлемыми для России.

24 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отторжение Украиной плана США по урегулированию конфликта высокомерно и связано с поставками вооружений Киеву. Дипломат подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский с помощью этого оружия пытается подорвать стабильность России и атакует мирных граждан страны. По словам Лаврова, значительная часть поставок оружия исходит со стороны США. В частности, он упомянул предоставление Киеву разведывательных данных.

23 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что президент США Дональд Трамп 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа и давал высокую оценку саммиту в Анкоридже. Дипломат привела слова Рубио, который, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что за получасовые переговоры невозможно урегулировать конфликт на Украине. Захарова отметила, что никто не ожидал мгновенного решения проблемы.

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