Песков: предпосылок для оптимизма по переговорам с Украиной нет

Последний раз президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта 24 июля. Он сообщил, что множество раз говорил президенту США Дональду Трампу о согласии приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для заключения мирного соглашения.