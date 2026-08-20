Песков: предпосылок для оптимизма по переговорам с Украиной нет
Сейчас Кремль не видит предпосылок для оптимизма относительно дипломатического разрешения кризиса на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В связи с позицией киевского режима каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования нет», – подчеркнул Песков. Он также добавил, что ход развития событий на фронте всем хорошо известен, а спецоперация будет продолжаться.
13 августа замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Украина используют всякое перемирие только для того, чтобы перевооружиться, то есть не в целях долгосрочного мира.
Последний раз президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта 24 июля. Он сообщил, что множество раз говорил президенту США Дональду Трампу о согласии приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для заключения мирного соглашения.
В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что решение Киева отвергнуть план США по вопросу урегулирования кризиса является высокомерным. Кроме того, министр отметил, что Зеленский отклонил план из-за поставок вооружения Украине.