МИД РФ: Киев использует всякое перемирие для перегруппировки сил

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высокомерным решение Украины отвергнуть план США по урегулированию конфликта. «Вот такое высокомерное, даже, так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени потому, что Зеленского накачивают оружием», – сказал он.