МИД РФ: Киев использует всякое перемирие для перегруппировки сил
Любое перемирие будет использовано Украиной для перегруппировки сил, а не в целях урегулирования. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Всякого рода перемирие будет использоваться украинской стороной для перегруппировки, накопления сил. То есть в целях, которые никак не связаны с нахождением прочного мирного урегулирования», – сказал Грушко (цитата по «РИА Новости»).
24 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в США. По словам украинского лидера, он не раз говорил президенту США Дональду Трампу, что согласен приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для заключения соглашения.
В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высокомерным решение Украины отвергнуть план США по урегулированию конфликта. «Вот такое высокомерное, даже, так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени потому, что Зеленского накачивают оружием», – сказал он.