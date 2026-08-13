Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,453+1,25%BRZL1 380-3,63%CHKZ17 2500%IMOEX2 254,64-2,03%RTSI855,76-2,03%RGBI115,1-0,4%RGBITR776,6-0,35%
Главная / Политика /

МИД РФ: Киев использует всякое перемирие для перегруппировки сил

Ведомости

Любое перемирие будет использовано Украиной для перегруппировки сил, а не в целях урегулирования. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Всякого рода перемирие будет использоваться украинской стороной для перегруппировки, накопления сил. То есть в целях, которые никак не связаны с нахождением прочного мирного урегулирования», – сказал Грушко (цитата по «РИА Новости»).

24 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в США. По словам украинского лидера, он не раз говорил президенту США Дональду Трампу, что согласен приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для заключения соглашения.

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высокомерным решение Украины отвергнуть план США по урегулированию конфликта. «Вот такое высокомерное, даже, так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени потому, что Зеленского накачивают оружием», – сказал он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте