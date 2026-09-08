Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ROSN335,65+0,43%CNY Бирж.12,853-0,31%IMOEX2 298,91+1,47%RTSI840,24+1,47%RGBI113,750%RGBITR774,2+0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Россия готова к мирному урегулированию на Украине

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине, но этот вопрос зависит от киевских властей. Об этом на брифинге перед саммитом БРИКС сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Каждую минуту мы готовы прийти к миру. Это зависит от Киева. Такова реальность», – подчеркнул Песков (цитата по «РИА Новости»), отметив, что российские войска продвигаются по линии фронта и это хорошо известно всем.

8 сентября глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что США при переговорах учитывают реалии «на земле». Это касается итогов референдумов в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как отметил министр, такой подход вызывает позитивный отклик.

7 сентября спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что в вопросе дипломатического решения украинского кризиса был достигнут прогресс после посещения переговорщиками Москвы и Киева. Он также дополнил, что американский лидер Дональд Трамп прилагает все усилия для разрешения конфликта.

Новые переговоры стартовали после долгой паузы. 5 сентября Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. 6 сентября американские переговорщики направились в Киев, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным издания Berliner Zeitung, встреча прошла на фоне ухудшения ситуации в украинской столице и росте проблем главы государства.

Читайте также:Встреча Путина и Уиткоффа: «Контакты подобного рода всегда идут на пользу»
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте