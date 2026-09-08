Песков: Россия готова к мирному урегулированию на Украине
Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине, но этот вопрос зависит от киевских властей. Об этом на брифинге перед саммитом БРИКС сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Каждую минуту мы готовы прийти к миру. Это зависит от Киева. Такова реальность», – подчеркнул Песков (цитата по «РИА Новости»), отметив, что российские войска продвигаются по линии фронта и это хорошо известно всем.
8 сентября глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что США при переговорах учитывают реалии «на земле». Это касается итогов референдумов в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как отметил министр, такой подход вызывает позитивный отклик.
7 сентября спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что в вопросе дипломатического решения украинского кризиса был достигнут прогресс после посещения переговорщиками Москвы и Киева. Он также дополнил, что американский лидер Дональд Трамп прилагает все усилия для разрешения конфликта.
Новые переговоры стартовали после долгой паузы. 5 сентября Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. 6 сентября американские переговорщики направились в Киев, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным издания Berliner Zeitung, встреча прошла на фоне ухудшения ситуации в украинской столице и росте проблем главы государства.