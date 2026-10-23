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Главная / Политика /

Трамп пообещал решить проблему с передачей разведданных Украине

Анна Суслова
Unsplash
Unsplash

Соединенные Штаты возобновят передачу разведданных Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Если она [проблема с передачей разведданных] еще есть, то я это решу», – сказал он журналистам в Белом доме (цитата по ТАСС).

13 октября бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси сообщил Politico о том, что Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной и надавить на основателя SpaceX Илона Маска, чтобы тот отключил Киеву систему спутниковой связи Starlink.

16 октября Трамп заявил, что США непричастны к ограничениям спутниковой сети Starlink на Украине.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский обвинил администрацию Трампа в ограничении работы системы Starlink. Он отметил, что не знает, кто именно в Белом доме принял такое решение.

20 октября Зеленский заявил, что обмен разведданными с США возобновился. В тот же день он попросил госсекретаря США Марко Рубио восстановить доступ Киева к Starshield (военный аналог Starlink).

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