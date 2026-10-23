В РФ представили первый в мире учебник по социальной архитектуре для студентов

«Сегодня необходимо готовить специалистов, которые смогут моделировать социальные процессы и проектировать социальные изменения. Социальная архитектура – в первую очередь это про создание моделей, которые будут жить, и проектов, которые будут эффективны. Важно создавать условия, при которых они будут отвечать потребностям людей и воплощаться в жизнь», – сказал начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, его слова приводятся в сообщении.