В РФ представили первый в мире учебник по социальной архитектуре для студентов
В России представили первый в мире учебник по социальной архитектуре для вузов. Его презентация прошла на II Международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений», сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.
«Сегодня необходимо готовить специалистов, которые смогут моделировать социальные процессы и проектировать социальные изменения. Социальная архитектура – в первую очередь это про создание моделей, которые будут жить, и проектов, которые будут эффективны. Важно создавать условия, при которых они будут отвечать потребностям людей и воплощаться в жизнь», – сказал начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, его слова приводятся в сообщении.
Директор Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Володенков отметил, что новый учебник способен перевести теорию в практику, поскольку он включает в себя реальные кейсы, инструменты социального проектирования и моделирования общественных процессов. Он добавил, что Россия готова делиться опытом с иностранными коллегами и вести диалог.
В ходе конференции участники обсудят неравенство стран в вопросе доступа к будущему, взаимодействие человека и технологий, а также роль государства и цифровых платформ. Также будут рассмотрены компетенции социального архитектора. Кроме того, эксперты представят стандарт проектной деятельности в этой области. В конференции приняли участие представители 35 стран, в том числе из Китая, США, Сербии, Италии, Южной Кореи и др.
Также после конференции генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин и ректор Государственного университета управления (ГУУ) Владимир Строев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и подготовки кадров.
2 октября заместитель директора Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте РФ Наталья Евтихиева заявила, что в 2027 г. учебник по основам российского менеджмента будет введен как основной.