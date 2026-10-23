В течение дня силы ПВО сбили 87 украинских БПЛА над регионами России

В ночь с 22 на 23 октября силы ПВО сбили 443 украинских беспилотника над 22 регионами России и двумя морями. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь в сторону Московского региона летело 155 украинских дронов. Большинство из них были уничтожены на дальних рубежах.