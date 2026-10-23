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В течение дня силы ПВО сбили 87 украинских БПЛА над регионами России

Анна Суслова
Константин Михальчевский \ РИА Новости
Константин Михальчевский \ РИА Новости

В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 87 украинских беспилотников над девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской областями, Московским регионом, Крымом и Пермским краем.

В ночь с 22 на 23 октября силы ПВО сбили 443 украинских беспилотника над 22 регионами России и двумя морями. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь в сторону Московского региона летело 155 украинских дронов. Большинство из них были уничтожены на дальних рубежах.

23 октября в аэропортах Москвы были введены ограничения на полеты воздушных судов из-за сообщений об атаках БПЛА на Московский регион. Собянин сообщил, что днем силы ПВО уничтожили 11 беспилотников на подлете к Москве.

В тот же день Украина нанесла ракетный удар по гражданскому предприятию в Орле. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется.

23 октября Минобороны РФ сообщило, что с 17 по 23 октября силы ПВО уничтожили 5593 украинских беспилотника.

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