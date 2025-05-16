Минюст признал иноагентом движение «Европейский Петербург»Реестр также пополнили политолог Михаил Комин и журналистка Лутфие Зудиева
Минюст России внес в свой реестр иностранных агентов общественно-политическое движение «Европейский Петербург», следует из обновленного перечня на сайте министерства.
«Европейский Петербург», по версии Минюста, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. В движении выступали против спецоперации на Украине.
Иноагентами в России также признаны политолог Михаил Комин, журналистка и правозащитница Лутфие Зудиева, журналистка Ксения Лученко.
Под ограничения попали блогер и исполнитель сатирических песен о событиях в России Дмитрий Пуркин («Дед Архимед»), организация по координации действий независимых муниципальных депутатов РФ «Земский съезд», а также международная организация «Независимая ассоциация врачей». Все они признаны иностранными агентами.
Из реестра исключили ООО «Как бы инагент» в связи с ликвидацией. Организация была включена в перечень в ноябре 2021 г.
25 апреля Минюст признал иностранными агентами музыканта Васю Обломова (настоящее имя – Василий Гончаров, считается иноагентом в РФ), бывшего корреспондента ТАСС в Иране Никиту Смагина (считается иноагентом в РФ), активиста Владимира Сливяка (считается иноагентом в РФ) и др.
Статус иноагента существует в России с 2012 г. Находящиеся в реестре физлица и организации подпадают под ограничения – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Президент РФ Владимир Путин в конце 2024 г. подписал закон о специальных счетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.