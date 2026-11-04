Лидер демократического меньшинства заявил о «победе для Америки» после прогнозов

Лидер демократического меньшинства заявил о «победе для Америки» после прогнозовПротивники Трампа, по прогнозам, получают контроль над Палатой представителей США
Демократы получат контроль над Палатой представителей по итогам промежуточных выборов, прогнозируют CNN, NBC и аналитическая служба Decision Desk HQ. Лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис назвал результат «победой для Америки». До выборов республиканцы имели 218 мест против 214 у демократов.
«Победа для Америки!» – написал Джеффрис в соцсети X.
Демократ Джеймс Таларико побеждает на выборах в Сенат от Техаса с 55,39% против 43,08% у республиканца Кена Пакстона. Демократы не выигрывали выборы в верхнюю палату от этого штата с 1988 г.. Пакстона поддерживал президент Дональд Трамп.
К утру 4 ноября по мск ситуация выглядит таким образом, что демократы берут большинство в обеих палатах конгресса: и в сенате, и в палате представителей, говорит политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, предварительные результаты выглядят очень плохо для Трампа даже при условии, что никто не ожидал победы его однопартийцев республиканцев. Во внутренней политике он теперь постоянно будет сталкиваться с обструкцией и блокировками. «Внутриполитическая повестка Трампа затормозится окончательно, включая возможные большие законопроекты», – подчеркнул эксперт. Что касается внешней политики, то демократам вряд ли удастся серьезно ограничить его полномочия в контексте иранского конфликта, хотя на российско-украинском треке они могут осложнить его возможность вести конструктивный диалог с Москвой.
Рейтинг одобрения Трампа перед выборами упал до 33% – минимума за оба его президентских срока. Исторически президентская партия почти всегда теряет Палату представителей: с 1946 г. это произошло в 18 из 20 случаев. 1 ноября Трамп обещал стать «мистером вето» и не позволить демократам «разрушить страну».