Лидер демократического меньшинства заявил о «победе для Америки» после прогнозов

К утру 4 ноября по мск ситуация выглядит таким образом, что демократы берут большинство в обеих палатах конгресса: и в сенате, и в палате представителей, говорит политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, предварительные результаты выглядят очень плохо для Трампа даже при условии, что никто не ожидал победы его однопартийцев республиканцев. Во внутренней политике он теперь постоянно будет сталкиваться с обструкцией и блокировками. «Внутриполитическая повестка Трампа затормозится окончательно, включая возможные большие законопроекты», – подчеркнул эксперт. Что касается внешней политики, то демократам вряд ли удастся серьезно ограничить его полномочия в контексте иранского конфликта, хотя на российско-украинском треке они могут осложнить его возможность вести конструктивный диалог с Москвой.