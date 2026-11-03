Дочь Аркадия Райкина умерла в возрасте 88 лет

Театр имени Евгения Вахтангова, в котором артистка прослужила около 50 лет, выразил соболезнования в связи со смертью Райкиной. Там напомнили, что она впервые вышла на его сцену в 12 лет. Актриса сыграла Козетту в спектакле «Отверженные» по роману Виктора Гюго. Позже, во время учебы в Театральном училище имени Щукина, актриса исполнила две главные роли – Фани в постановке «Ангела» и Катю в спектакле «Много ли человеку надо?».