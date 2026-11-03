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Дочь Аркадия Райкина умерла в возрасте 88 лет

Сергей Пахомов

Дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина умерла на 89-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Не стало Екатерины Аркадьевны. Это произошло в больнице», – заявил собеседник агентства. Смерть наступила по естественным причинам. Она до последнего находилась в сознании.

Театр имени Евгения Вахтангова, в котором артистка прослужила около 50 лет, выразил соболезнования в связи со смертью Райкиной. Там напомнили, что она впервые вышла на его сцену в 12 лет. Актриса сыграла Козетту в спектакле «Отверженные» по роману Виктора Гюго. Позже, во время учебы в Театральном училище имени Щукина, актриса исполнила две главные роли – Фани в постановке «Ангела» и Катю в спектакле «Много ли человеку надо?».

В труппу Театра имени Вахтангова Райкину приняли в 1959 г. Она работала в нем до 2008 г. Последней ее работой на этой сцене стала роль Бетти в спектакле «Белый кролик», премьера которого состоялась в 1992 г.

Екатерина Райкина – советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, Заслуженная артистка РСФСР. Она является дочерью Аркадия Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе.

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