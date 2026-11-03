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В МИД России заявили «Ведомостям», что звонок Стубба и Стёре ломает логику ЕС

Владимир Кулагин
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Ведомостям», что телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным не вписывается в линию Евросоюза на затягивание конфликта на Украине. При этом в Москве пока не готовы видеть Стубба в качестве посредника по урегулированию, передает корреспондент «Ведомостей» с Минской конференции по евразийской безопасности.

«Линия Евросоюза максимально направлена на то, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать состояться перспективе мирного урегулирования. Звонок Стубба и Стёре в Москву в эту логику не вписывается. Именно поэтому этот шаг двух руководителей Норвегии и Финляндии вызвал такую острую реакцию в Евросоюзе», – сказал Грушко на полях Минской конференции.

Разговор состоялся 27 октября по инициативе европейской стороны. Стубб позже объяснил, что связался с Путиным по просьбе Украины, чтобы напрямую передать позицию Киева. Президент Финляндии назвал беседу «открытой и содержательной», подчеркнув, что для урегулирования необходимы прямые переговоры.

Ранее Грушко говорил, что для России не имеет принципиального значения, кто именно будет переговорщиком от Европы, – важна его позиция за столом переговоров. В конце октября немецкая Berliner Zeitung называла Стубба наиболее перспективным кандидатом на роль европейского посредника, отмечая его близость к президенту США Дональду Трампу.

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