В МИД России заявили «Ведомостям», что звонок Стубба и Стёре ломает логику ЕС

«Линия Евросоюза максимально направлена на то, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать состояться перспективе мирного урегулирования. Звонок Стубба и Стёре в Москву в эту логику не вписывается. Именно поэтому этот шаг двух руководителей Норвегии и Финляндии вызвал такую острую реакцию в Евросоюзе», – сказал Грушко на полях Минской конференции.