В МИД России заявили «Ведомостям», что звонок Стубба и Стёре ломает логику ЕС
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Ведомостям», что телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным не вписывается в линию Евросоюза на затягивание конфликта на Украине. При этом в Москве пока не готовы видеть Стубба в качестве посредника по урегулированию, передает корреспондент «Ведомостей» с Минской конференции по евразийской безопасности.
«Линия Евросоюза максимально направлена на то, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать состояться перспективе мирного урегулирования. Звонок Стубба и Стёре в Москву в эту логику не вписывается. Именно поэтому этот шаг двух руководителей Норвегии и Финляндии вызвал такую острую реакцию в Евросоюзе», – сказал Грушко на полях Минской конференции.
Ранее Грушко говорил, что для России не имеет принципиального значения, кто именно будет переговорщиком от Европы, – важна его позиция за столом переговоров. В конце октября немецкая Berliner Zeitung называла Стубба наиболее перспективным кандидатом на роль европейского посредника, отмечая его близость к президенту США Дональду Трампу.