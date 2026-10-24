Грушко: РФ важна позиция европейского переговорщика, а не его личность

Грушко, отвечая на вопрос о том, какие кандидаты устроили бы Москву в качестве переговорщика по Украине, уточнил, что это даже не вторичный и не третичный вопрос и принципиального значения он не имеет. По его словам, президент России Владимир Путин уже обозначил, кто мог бы действительно сыграть позитивную роль по вполне понятным причинам. Но ключевой момент – с какой позицией переговорщик идет на эти переговоры, если его туда пустит Европейский союз.