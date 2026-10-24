Грушко: РФ важна позиция европейского переговорщика, а не его личность
Для России не имеет принципиального значения, кто именно будет переговорщиком от Европы, – важна его позиция за столом переговоров. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Грушко, отвечая на вопрос о том, какие кандидаты устроили бы Москву в качестве переговорщика по Украине, уточнил, что это даже не вторичный и не третичный вопрос и принципиального значения он не имеет. По его словам, президент России Владимир Путин уже обозначил, кто мог бы действительно сыграть позитивную роль по вполне понятным причинам. Но ключевой момент – с какой позицией переговорщик идет на эти переговоры, если его туда пустит Европейский союз.
Немецкая газета Berliner Zeitung пишет, что президент Финляндии Александр Стубб является наиболее перспективным кандидатом на роль европейского посредника в возможных мирных переговорах по Украине. Главным козырем газета называет близость Стубба к президенту США Дональду Трампу. В марте 2025 г. они неформально встречались во Флориде. Позже газета The Wall Street Journal назвала Стубба «неофициальным послом» между Трампом и Европой.
23 октября The Telegraph также включила Стубба в список возможных кандидатов на переговоры с Россией от ЕС. Евросоюз на переговорах с Россией по Украине могут также представить премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, а также премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Источник «Ведомостей», близкий к российским силовым структурам, говорил в июне, что в качестве посредника на переговорах в ЕС рассматривается представитель Франции или Италии.