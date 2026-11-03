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Суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова на 40 000 рублей

Татьяна Мозолевская
Татьяна Дорогутина \ ТАСС
Татьяна Дорогутина \ ТАСС

Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова (считается в России иноагентом) на 40 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Постановление было вынесено 2 ноября. Смольянинов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, которые он обязан предоставлять по закону, либо за нарушение установленных сроков их подачи).

14 апреля Смольянинов был приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Ему также запрещено администрирование сайтов сроком на четыре года.

Смольянинов признан виновным в распространении фейков о ВС РФ (пункты «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в январе 2023 г. 12 февраля стало известно, что Смольянинова объявили в международный розыск.

29 октября 2024 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал актера по обвинениям в возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Уголовное дело против него возбудили в январе 2023 г., позже он был объявлен в федеральный и международный розыск.

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