Суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова на 40 000 рублей
Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова
Постановление было вынесено 2 ноября. Смольянинов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, которые он обязан предоставлять по закону, либо за нарушение установленных сроков их подачи).
14 апреля Смольянинов был приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Ему также запрещено администрирование сайтов сроком на четыре года.
Смольянинов признан виновным в распространении фейков о ВС РФ (пункты «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в январе 2023 г. 12 февраля стало известно, что Смольянинова объявили в международный розыск.
29 октября 2024 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал актера по обвинениям в возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Уголовное дело против него возбудили в январе 2023 г., позже он был объявлен в федеральный и международный розыск.