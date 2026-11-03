Катар ожидает ответов США и Ирана о переговорах
Катар рассчитывает получить в ближайшие 36 часов ответы Вашингтона и Тегерана на новое предложение, направленное на продвижение переговоров по урегулированию конфликта между странами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
По данным собеседника агентства, посредники представили инициативу, призванную сдвинуть переговорный процесс с места. Сейчас документ изучают американская и иранская стороны.
Катарские посредники ожидают, что обе страны в установленный срок сообщат о своей позиции по предложенному плану, передает Reuters.
3 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на официальных американских лиц писала, что США нанесли удар по иранскому острову Кешм 2 ноября. Речь о последнем из серии ограниченных ударов, которые Вашингтон тайно наносил по Ирану в последние недели, пока президент Дональд Трамп «расхваливал возможность дипломатического урегулирования», указано в материале.
До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа не устанавливала крайних сроков для достижения договоренностей с Ираном. По его словам, США хочет уничтожения ядерной программы Тегерана. Вице-президент подчеркнул, что Вашингтон также намерен добиться гарантий, что Иран не сможет восстановить свою ядерную программу.
2 ноября Трамп говорил, что не намерен возобновлять боевые действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в конгресс.