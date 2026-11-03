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Главная / Политика /

Путин: противники России пытались расчленить страну

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия на протяжении своей истории сталкивалась с попытками политических оппонентов расколоть общество, ослабить государство и разделить его на части. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает ИС «Вести».

По словам главы государства, противники России в разные исторические периоды стремились сократить ее стратегический потенциал. Президент связал такие действия с усилением международного влияния страны.

«Понятно, почему Россия в конце концов стала мощной державой и все наши политические оппоненты в разное время <...> по-разному пытались сократить наш стратегический потенциал», – сказал Путин. Он добавил, что такой геополитический соперник никому не нужен.

3 ноября Путин открыл заседание Совета по межнациональным отношениям в Кремле. На встрече обсуждаются итоги Года единства народов России, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и исторической памяти.

В ходе заседания президент назвал Год единства народов России практической иллюстрацией приоритетов новой стратегии государственной национальной политики.

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