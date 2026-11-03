Резаи: Ормузский пролив откроют лишь после согласия США на условия Ирана

1 ноября Axios сообщил о посреднических усилиях Катара по восстановлению прямых переговоров США и Ирана. По данным издания, катарские представители в течение трех дней встречались с иранскими чиновниками. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что соглашение пока не достигнуто и зависит от ответа Вашингтона на вопросы Тегерана.