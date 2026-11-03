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Резаи: Ормузский пролив откроют лишь после согласия США на условия Ирана

Анна Виноградова
Михаил Синицын/ТАСС
Михаил Синицын/ТАСС

Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не примут все семь условий Тегерана. Ответ Вашингтона на выдвинутые требования оказался неудовлетворительным, написал в соцсети X секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

«Ответ США касательно прав и требований Ирана не был убедительным. Они должны полностью и ясно отреагировать на семь условий Ирана. Только в этом случае Ормузский пролив откроется», – заявил Резаи.

1 ноября Axios сообщил о посреднических усилиях Катара по восстановлению прямых переговоров США и Ирана. По данным издания, катарские представители в течение трех дней встречались с иранскими чиновниками. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что соглашение пока не достигнуто и зависит от ответа Вашингтона на вопросы Тегерана.

13 октября сообщалось, что США приняли лишь часть иранских условий для открытия пролива. Резаи тогда заявил, что Тегеран не намерен возвращаться к прежнему режиму судоходства через этот маршрут.

3 ноября Вэнс заявил, что США не устанавливали крайних сроков для достижения договоренностей с Ираном. По его словам, Вашингтон добивается ликвидации иранской ядерной программы и гарантий невозможности ее восстановления.

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