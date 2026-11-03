Резаи: Ормузский пролив откроют лишь после согласия США на условия Ирана
Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не примут все семь условий Тегерана. Ответ Вашингтона на выдвинутые требования оказался неудовлетворительным, написал в соцсети X секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.
«Ответ США касательно прав и требований Ирана не был убедительным. Они должны полностью и ясно отреагировать на семь условий Ирана. Только в этом случае Ормузский пролив откроется», – заявил Резаи.
1 ноября Axios сообщил о посреднических усилиях Катара по восстановлению прямых переговоров США и Ирана. По данным издания, катарские представители в течение трех дней встречались с иранскими чиновниками. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что соглашение пока не достигнуто и зависит от ответа Вашингтона на вопросы Тегерана.
13 октября сообщалось, что США приняли лишь часть иранских условий для открытия пролива. Резаи тогда заявил, что Тегеран не намерен возвращаться к прежнему режиму судоходства через этот маршрут.
3 ноября Вэнс заявил, что США не устанавливали крайних сроков для достижения договоренностей с Ираном. По его словам, Вашингтон добивается ликвидации иранской ядерной программы и гарантий невозможности ее восстановления.