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Умер народный артист России Алексей Дуров

Ксения Наумчик

Народный артист России Алексей Дуров умер на 87-м году жизни. Об этом сообщил Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова.

В театре отметили, что он был ведущим мастером сцены. Коллектив выразил соболезнования родным и близким артиста, отметив его вклад в жизнь театра.

В правительстве Ульяновской области сообщили, что прощание с артистом состоится 5 ноября в 11:00 мск в драматическом театре. Губернатор Алексей Русских также выразил соболезнования семье и близким Дурова.

Дуров родился 5 октября 1940 г. в Серпухове. После окончания ГИТИСа имени Луначарского в 1966 г. по распределению пришел в Ульяновский драматический театр, которому посвятил большую часть своей творческой жизни. В первые годы работы на сцене он исполнил роли в спектаклях «Маскарад», «Бешеные деньги», «Последняя жертва», «Дело Артамоновых», «Любовь Яровая», «Бесприданница» и «Коварство и любовь».

Дуров работал с режиссерами Юрием Галиным, Модестом Абрамовым, Олегом Зарянкиным и Юрием Копыловым. В 2008 г. ему присвоили звание народного артиста России. Двумя годами позже актер получил почетный знак Ульяновской области «За веру и добродетель». Его также отмечали почетными дипломами и грамотами Министерства культуры России и Союза театральных деятелей.

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