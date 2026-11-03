Умер народный артист России Алексей Дуров

Дуров родился 5 октября 1940 г. в Серпухове. После окончания ГИТИСа имени Луначарского в 1966 г. по распределению пришел в Ульяновский драматический театр, которому посвятил большую часть своей творческой жизни. В первые годы работы на сцене он исполнил роли в спектаклях «Маскарад», «Бешеные деньги», «Последняя жертва», «Дело Артамоновых», «Любовь Яровая», «Бесприданница» и «Коварство и любовь».