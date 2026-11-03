Мишустин: кабмин направит более 13 млрд рублей на поддержку аграриев

19 октября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что правительство сформировало ряд новых инструментов поддержки аграриев. Он отметил, что готовится выделение еще одного транша на субсидирование транспортировки продукции по железной дороге. Также предусматривается пролонгация краткосрочных льготных кредитов и платежей по договорам льготного лизинга. Кроме того, будут выделены дополнительные субсидии на новые краткосрочные кредиты для закупки зерна у производителей.