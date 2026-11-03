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Мишустин: кабмин направит более 13 млрд рублей на поддержку аграриев

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство РФ направит более 13 млрд руб. 22 российским регионам на агротехнологические работы при возделывании озимых культур. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Он указал, что по поручению президента правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям ряда регионов, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне.

Средства компенсируют аграриям часть затрат на полевые работы на площади более 5,5 млн га и будут способствовать укреплению продовольственной безопасности, подчеркнул Мишустин. По его словам, АПК полностью обеспечит потребности внутреннего рынка в следующем году.

19 октября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что правительство сформировало ряд новых инструментов поддержки аграриев. Он отметил, что готовится выделение еще одного транша на субсидирование транспортировки продукции по железной дороге. Также предусматривается пролонгация краткосрочных льготных кредитов и платежей по договорам льготного лизинга. Кроме того, будут выделены дополнительные субсидии на новые краткосрочные кредиты для закупки зерна у производителей.

15 октября Мишустин сообщил, что правительство выделило более 5 млрд руб. на обслуживание сельскохозяйственной продукции, находящейся в интервенционном фонде.

8 октября  первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова заявила, что на продление льготного кредитования, если аграрии работают в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых, будет выделено порядка 3,7 млрд руб. 

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