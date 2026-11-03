Путин поздравил Совет по межнациональным отношениям с Днем народного единства
Президент России Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.
«Мы с вами встречаемся в преддверии праздника – Дня народного единства, и прежде всего, конечно, хочу всех вас с этим праздником поздравить, всех членов Совета по межнациональным отношениям», – сказал Путин, открывая заседание совета.
Президент также поблагодарил участников совета за их работу в области законотворчества, науки и просвещения. «И поблагодарить вас за вашу большую законотворческую, научную, просветительскую деятельность, а также за активное, содержательное участие в проведении Года единства народов России», – добавил глава государства.
4 ноября в Кремле Путин вручит премии президента за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды.
День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Праздник учрежден в память об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 г.