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Путин поздравил Совет по межнациональным отношениям с Днем народного единства

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

«Мы с вами встречаемся в преддверии праздника – Дня народного единства, и прежде всего, конечно, хочу всех вас с этим праздником поздравить, всех членов Совета по межнациональным отношениям», – сказал Путин, открывая заседание совета.

Президент также поблагодарил участников совета за их работу в области законотворчества, науки и просвещения. «И поблагодарить вас за вашу большую законотворческую, научную, просветительскую деятельность, а также за активное, содержательное участие в проведении Года единства народов России», – добавил глава государства.

4 ноября в Кремле Путин вручит премии президента за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Праздник учрежден в память об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 г.

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