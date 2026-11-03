Во время саммита «Россия – Африка» над РФ сбили более 1400 беспилотников

«В дни проведения саммита «Россия – Африка» Минобороны России сообщило об одной из крупнейших атак БПЛА на регионы России – в ночь на 29 октября было сбито 1214 украинских дронов, всего за сутки – более 1400 беспилотников», – заявил дипломат.