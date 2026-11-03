Во время саммита «Россия – Африка» над РФ сбили более 1400 беспилотников
В дни проведения саммита «Россия – Африка» российские регионы подверглись одной из крупнейших атак беспилотников. За сутки 29 октября над территорией России было сбито более 1400 БПЛА, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«В дни проведения саммита «Россия – Африка» Минобороны России сообщило об одной из крупнейших атак БПЛА на регионы России – в ночь на 29 октября было сбито 1214 украинских дронов, всего за сутки – более 1400 беспилотников», – заявил дипломат.
По словам Мирошника, 613 беспилотников направлялись в сторону Московского региона.
29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что участники форума «Россия – Африка» столкнулись с трудностями при прилете в Москву на фоне украинских атак на столицу.