Продажи новых легковых автомобилей в октябре достигли максимума за год
Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в октябре 2026 г. показал высокий результат с начала года, несмотря на падение в годовом выражении. Это следует из статистики Минпромторга, сформированной на основании данных о регистрациях электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) АО «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК, совместное предприятие «Автостата» и оператора ЭПТС).
В октябре в России был реализован 141 041 новый легковой и легкий коммерческий автомобиль, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с сентябрем продажи выросли на 7,9%.
Продажи новых легковых автомобилей в октябре составили 132 202 единицы, сократившись на 19,7% в годовом выражении. По сравнению с сентябрем показатель увеличился на 8,3%. В сегменте легких коммерческих автомобилей было продано 8839 машин, что на 21,6% меньше, чем в октябре 2025 г. В месячном выражении продажи выросли на 2,9%.
Всего за январь – октябрь 2026 г. в России реализовали 1,1 млн новых легковых автомобилей, что на 4,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Продажи LCV за десять месяцев, напротив, сократились на 16,5% до 72 359 единиц.
Общий объем продаж новых транспортных средств, включая грузовые автомобили и автобусы, в октябре составил 147 285 единиц. Это на 19,7% меньше, чем годом ранее, но на 8,2% больше сентябрьского показателя.
За десять месяцев 2026 г. продажи новых транспортных средств всех категорий достигли 1,22 млн единиц, увеличившись на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.
8 октября директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что за первые девять месяцев в Россию ввезли 334 300 подержанных легковых автомобилей, возраст которых старше трех лет. Это на 3,5% больше, чем в январе – сентябре пошлого года.