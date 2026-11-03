Продажи новых легковых автомобилей в октябре достигли максимума за год

Продажи новых легковых автомобилей в октябре составили 132 202 единицы, сократившись на 19,7% в годовом выражении. По сравнению с сентябрем показатель увеличился на 8,3%. В сегменте легких коммерческих автомобилей было продано 8839 машин, что на 21,6% меньше, чем в октябре 2025 г. В месячном выражении продажи выросли на 2,9%.