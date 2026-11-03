В Пакистане два человека погибли в давке на свадьбе блогера

Как сообщил сотрудник полиции Дост Мухаммад, давка началась после того, как блогер со сцены призвал собравшихся немедленно пройти на стадион. Люди устремились к воротам, в результате чего возникла давка. По словам представителя полиции, очевидцы связывают произошедшее с плохой организацией движения толпы, противоречивыми объявлениями и предполагаемым применением силы со стороны охраны.