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В Пакистане два человека погибли в давке на свадьбе блогера

Татьяна Мозолевская

В Пакистане на свадьбе блогера в давке погибли два человека и более 20 пострадали, сообщило агентство PTI.

Инцидент произошел вечером 31 октября на стадионе Faraz Sports Stadium в городе Сиалкот.

По данным полиции, блогер Ансар Махмуд, известный в TikTok под псевдонимом Mr Patlo, пригласил подписчиков на предсвадебную церемонию мехенди, пообещав раздать участникам денежные призы и подарки. В частности, речь шла о 20 млн пакистанских рупий, автомобиле, 50 мотоциклах, мобильных телефонах и других ценных подарках.

Как сообщил сотрудник полиции Дост Мухаммад, давка началась после того, как блогер со сцены призвал собравшихся немедленно пройти на стадион. Люди устремились к воротам, в результате чего возникла давка. По словам представителя полиции, очевидцы связывают произошедшее с плохой организацией движения толпы, противоречивыми объявлениями и предполагаемым применением силы со стороны охраны.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении девяти человек, включая Махмуда, а также 45 неустановленных лиц. Шесть подозреваемых задержаны. Среди предполагаемых правонарушений – причинение смерти по неосторожности, нарушение распоряжений властей и повреждение имущества.

Сам Махмуд отрицает свою ответственность за произошедшее. Он назвал давку несчастным случаем и заявил, что в момент трагедии не находился на месте проведения мероприятия.

17 октября в Индии в результате давки на праздновании Дурга-пуджи погибло 17 человек. Среди погибших – 13 женщин и один ребенок. По данным полиции Калькутты, давка возникла вечером у выходных ворот павильона Chorebagan Sarbojanin Puja Pandal в районе полицейского участка Гириш‑парк из-за большого скопления посетителей во время дождя.

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