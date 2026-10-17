Не менее 17 человек погибли в ходе давки на религиозном празднике в Индии

Один из мужчин, чья дочь и внучка попали в больницу, рассказал, что вход и выход были очень узкими, а освещение отсутствовало. «На входе была очередь длиной полтора часа. Из-за дождя люди торопились войти. Район очень узкий. Было темно. Ни одного огня. Два человека упали из-за темноты. Маленькая девочка и мальчик. Я тоже упал. Мне было очень страшно», – приводит его слова NDTV.