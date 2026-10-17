Не менее 17 человек погибли в ходе давки на религиозном празднике в Индии
В результате давки, произошедшей в субботу на праздновании Дурга-пуджи на севере Калькутты (Индия), погибли 17 человек. Как сообщает NDTV, среди погибших – 13 женщин и один ребенок.
По данным полиции Калькутты, давка возникла вечером у выходных ворот павильона Chorebagan Sarbojanin Puja Pandal в районе полицейского участка Гириш‑Парк из-за большого скопления посетителей во время дождя.
На место прибыли машины скорой помощи и спасатели. По предварительным данным, госпитализированы около 35 человек. Павильон сейчас закрыт для посетителей.
Один из мужчин, чья дочь и внучка попали в больницу, рассказал, что вход и выход были очень узкими, а освещение отсутствовало. «На входе была очередь длиной полтора часа. Из-за дождя люди торопились войти. Район очень узкий. Было темно. Ни одного огня. Два человека упали из-за темноты. Маленькая девочка и мальчик. Я тоже упал. Мне было очень страшно», – приводит его слова NDTV.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования и объявил компенсацию в размере 200 000 рупий (176 000 руб.) семьям погибших. «Давка в Калькутте вызывает крайнее потрясение. Мои мысли с теми, кто потерял близких. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Местные власти оказывают всю возможную помощь пострадавшим», – говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.