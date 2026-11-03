Словарь Collins признал глагол «могнуть» словом года

2 сентября в России определили 40 претендентов на звание «Слово года» по версии импринта «Лингва». Среди них «сикс-севен», «БПЛА», «Колобок», «бензин» и «блокировка». В список также вошли «белые списки», «отмена», «выгорание», «переговоры», «дрон», «тревожность», «НПЗ», мессенджер Max и Wildberries. Кроме того, на звание «Слова года» претендуют «мир», «надежда» и «жизнь».