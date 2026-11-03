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Словарь Collins признал глагол «могнуть» словом года

Максим Цуланов
Ziph / Unsplash
Ziph / Unsplash

Глагол «могнуть» (mogging) стал словом 2026 г. по версии британского словаря Collins.

«Могнуть» означает превосходить кого-либо по внешности, уверенности или статусу.

Mogging образовано от аббревиатуры AMOG – Alpha Male Of the Group (альфа-самец группы). Впервые выражение появилось в культуре бодибилдинга примерно в середине 2010-х, а затем распространилось в онлайн-сообществах и стало употребляться в ироничном ключе.

В Collins обратили внимание, что другие претенденты на слово года «стремились превосходить что-либо». Например, «карспрединг» – тенденция автопроизводителей с каждой новой моделью выпускать автомобили, которые становятся длиннее, шире и тяжелее. Термин образом от слова «мэнспрединг», когда мужчина сидит в общественном месте широко раскинув ноги.

2 сентября в России определили 40 претендентов на звание «Слово года» по версии импринта «Лингва». Среди них «сикс-севен», «БПЛА», «Колобок», «бензин» и «блокировка». В список также вошли «белые списки», «отмена», «выгорание», «переговоры», «дрон», «тревожность», «НПЗ», мессенджер Max и Wildberries. Кроме того, на звание «Слова года» претендуют «мир», «надежда» и «жизнь».

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