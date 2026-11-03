Антону Ткачеву из «Новых людей» передали мандат Ильи Горбашева
После досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы девятого созыва Ильи Горбашева («Новые люди») вакантный мандат был передан зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов этой партии Антону Ткачеву. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.
Антон Ткачев был зарегистрирован депутатом Госдумы.
Горбашев стал третьим депутатом, сложившим полномочия. Первым депутатом Госдумы девятого созыва, подавшим заявление о досрочном сложении полномочий, стала Ирина Елиферова (ЕР, 6 октября). Через десять дней, 16 октября, сдал мандат депутат от «Справедливой России» Константин Шагимуратов.
21 октября оба вакантных мандата были замещены: по решению ЦИК вместо Елиферовой в Госдуму вернется бывший вице-спикер Шолбан Кара-оол, а вместо Шагимуратова – экс-сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев.
29 октября источники «Ведомостей» сообщали, что вакантный мандат Горбашева перейдет к Ткачеву. Решение принял центральный совет партии.