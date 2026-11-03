Антону Ткачеву из «Новых людей» передали мандат Ильи Горбашева

После досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы девятого созыва Ильи Горбашева («Новые люди») вакантный мандат был передан зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов этой партии Антону Ткачеву. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.