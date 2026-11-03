Норвегия откажется играть с Россией на чемпионате мира по хоккею
Сборная Норвегии откажется играть против России на чемпионате мира по хоккею 2027 г. в Германии. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление Норвежской хоккейной ассоциации (NIHF).
«Норвегия, исходя из текущей ситуации и имеющейся у нас на сегодняшний день информации, не будет играть против России на чемпионате мира в Германии в мае 2027 г.», – говорится в заявлении организации.
В ассоциации уточнили, что остальные матчи группового этапа сборная проведет по расписанию. При этом позиция NIHF относительно участия российских команд в международных соревнованиях остается неизменной: организация выступает за их отстранение до завершения конфликта на Украине.
Одной из основных причин отказа от матча с Россией в ассоциации назвали «необходимость обеспечить безопасность игроков и тренерского штаба норвежской сборной».
Власти финского города Турку также пригрозили отказаться от проведения молодежного чемпионата мира 2028 г., если к турниру допустят российскую сборную, пишет Reuters.
30 октября спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к участию в международных соревнованиях. Согласно постановлению, организация должна обеспечить участие российских сборных в соответствующих международных турнирах сезона 2026/27.