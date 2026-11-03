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Норвегия откажется играть с Россией на чемпионате мира по хоккею

Татьяна Мозолевская

Сборная Норвегии откажется играть против России на чемпионате мира по хоккею 2027 г. в Германии. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление Норвежской хоккейной ассоциации (NIHF).

«Норвегия, исходя из текущей ситуации и имеющейся у нас на сегодняшний день информации, не будет играть против России на чемпионате мира в Германии в мае 2027 г.», – говорится в заявлении организации.

В ассоциации уточнили, что остальные матчи группового этапа сборная проведет по расписанию. При этом позиция NIHF относительно участия российских команд в международных соревнованиях остается неизменной: организация выступает за их отстранение до завершения конфликта на Украине.

Одной из основных причин отказа от матча с Россией в ассоциации назвали «необходимость обеспечить безопасность игроков и тренерского штаба норвежской сборной».

Власти финского города Турку также пригрозили отказаться от проведения молодежного чемпионата мира 2028 г., если к турниру допустят российскую сборную, пишет Reuters.

30 октября спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к участию в международных соревнованиях. Согласно постановлению, организация должна обеспечить участие российских сборных в соответствующих международных турнирах сезона 2026/27.

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