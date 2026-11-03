ЕС проведет переговоры по восстановлению Украины с участием США и Великобритании
Евросоюз 4 ноября проведет в Брюсселе переговоры по вопросам восстановления Украины с участием представителей США, Великобритании и других международных партнеров. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Паулу Пинью.
«Завтра Еврокомиссия проведет встречу с представителями Украины, США, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка. Эта встреча станет продолжением предыдущих переговоров, состоявшихся в Майами», – заявила Пинью журналистам в Брюсселе.
3 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал предложения Евросоюза о прекращении огня на Украине, в том числе инициативы об энергетическом, продовольственном, воздушном и морском перемирии. По мнению главы МИДа, такие меры направлены не на достижение мира, а на предоставление Киеву времени для восстановления военного потенциала.
Bloomberg сообщил, что США намерены попросить союзников по НАТО выделить больше средств на программу поставок оружия для Украины PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).