Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,184-0,36%AVAN536-1,11%CHMK3 420-1,01%IMOEX2 434,87-0,85%RTSI947,27-0,84%RGBI112,18-0,12%RGBITR777,95-0,08%
Главная / Политика /

ЕС проведет переговоры по восстановлению Украины с участием США и Великобритании

Татьяна Мозолевская
ЕР
ЕР

Евросоюз 4 ноября проведет в Брюсселе переговоры по вопросам восстановления Украины с участием представителей США, Великобритании и других международных партнеров. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Паулу Пинью.

«Завтра Еврокомиссия проведет встречу с представителями Украины, США, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка. Эта встреча станет продолжением предыдущих переговоров, состоявшихся в Майами», – заявила Пинью журналистам в Брюсселе.

3 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал предложения Евросоюза о прекращении огня на Украине, в том числе инициативы об энергетическом, продовольственном, воздушном и морском перемирии. По мнению главы МИДа, такие меры направлены не на достижение мира, а на предоставление Киеву времени для восстановления военного потенциала.

Bloomberg сообщил, что США намерены попросить союзников по НАТО выделить больше средств на программу поставок оружия для Украины PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте