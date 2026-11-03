Главные заявления Лаврова на конференции по безопасности в Минске

Главные заявления Лаврова на конференции по безопасности в МинскеО перемирии на Украине, будущем ОБСЕ и отношениях с Западом
- О новом миропорядке
- О перемирии на Украине
- Об отношениях с Европой
- О системе безопасности в Евразии
- О будущем ОБСЕ
- О военной политике Японии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 ноября выступил на пленарном заседании высокого уровня IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Глава МИДа высказался о формировании нового миропорядка, перспективах урегулирования украинского конфликта, отношениях с европейскими странами, будущем ОБСЕ и военной политике Японии. «Ведомости» собрали главное из заявлений министра.
О новом миропорядке
Лавров заявил, что у большинства государств сформировался запрос на новую модель мироустройства, основанную на равноправии стран и обеспечении безопасности всех народов. По его словам, не все участники международных отношений готовы принять подобные изменения.
«За право определять, на каких принципах будет зиждиться новый миропорядок, идет серьезная борьба. А ее проявление особенно заметно на нашем общем большом континенте», – подчеркнул министр.
О перемирии на Украине
Лавров раскритиковал предложения Евросоюза о прекращении огня на Украине, в том числе инициативы об энергетическом, продовольственном, воздушном и морском перемирии. По мнению главы МИДа, такие меры направлены не на достижение мира, а на предоставление Киеву времени для восстановления военного потенциала.
«Все эти стенания нацелены исключительно на предоставление Киеву передышки для восстановления боевого потенциала за счет внешних спонсоров этого режима», – заявил министр.
Он также прокомментировал предложения Великобритании и Франции остановить боевые действия по текущей линии соприкосновения, после чего приступить к восстановлению Украины и размещению международных сил на подконтрольной Киеву территории. По мнению Лаврова, эти инициативы направлены на поддержку действующих украинских властей, а не на окончательное урегулирование конфликта.
Глава МИДа подчеркнул, что Россия настаивает на устранении причин конфликта, а не на временном прекращении огня. К числу таких причин Москва относит угрозы своей безопасности с западного направления и нарушение, по оценке российской стороны, прав русскоязычного населения Украины.
Об отношениях с Европой
Лавров заявил, что в настоящее время не видит перспектив для реалистичного диалога с европейскими странами. По его оценке, Запад противодействует формированию многополярного мира и стремится распространить свое влияние на восточную часть Евразии.
«Пока же перспектива реалистичного диалога с Европой не видна. Более того, Запад идет против объективного исторического тренда на многополярность и пытается распространить свое влияние на восточную часть Евразии», – отметил министр.
При этом глава МИДа подчеркнул, что Россия не закрывает возможности для сотрудничества с западными государствами, если они откажутся от враждебной политики и будут готовы учитывать интересы других участников диалога.
«Как вежливые люди – никому не навязываемся, конечно же, но как уважающие себя люди – ни за кем бегать не будем», – добавил Лавров.
О системе безопасности в Евразии
Лавров обвинил Брюссель в стремлении сформировать систему европейской безопасности без участия России и Белоруссии. В качестве альтернативы он предложил общеевразийскую архитектуру, открытую для всех стран континента.
«Наше же предложение состоит не в том, чтобы реанимировать обанкротившуюся затею или впрягаться против воли народов в новую гонку вооружений, а в том, чтобы честно и реалистично оценить обстановку», – пояснил глава МИДа.
По его словам, основой новой системы должны стать взаимные гарантии безопасности, равноправие государств и отсутствие враждебных намерений.
О будущем ОБСЕ
Лавров назвал нынешнее состояние Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) откровенно плачевным. Причиной сложившейся ситуации он считает конфронтационную политику западных государств и их приверженность блоковому мышлению.
«Есть ли будущее у организации, чья история символизирует провал евроатлантической модели безопасности?» – задался вопросом министр.
По мнению Лаврова, существующая модель требует «глубокого, капитального ремонта», если организация рассчитывает сохранить свою роль в международных отношениях.
При этом глава МИДа положительно оценил работу генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, присутствовавшего на конференции, но усомнился в возможности определить место организации в формирующейся системе евразийской безопасности без изменения ее подходов.
О военной политике Японии
Глава российского МИДа заявил, что Япония проводит ускоренную милитаризацию. По его словам, японские политические элиты во главе с премьер-министром Санаэ Такаити обсуждают возможность отказа от трех неядерных принципов.
«Япония, забыв уроки истории, проводит ускоренную милитаризацию», – заявил Лавров.
Министр также напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 г. По его оценке, обсуждение пересмотра неядерных принципов свидетельствует об изменении подходов японского руководства к вопросам безопасности.