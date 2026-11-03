Хабенский допустил объединение МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького
Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский не исключил, что в будущем театр объединится с МХАТ имени М. Горького. Такое развитие событий он назвал логичным решением вопроса о существовании двух театров, передает ТАСС.
По словам Хабенского, он неоднократно задумывался о необходимости устранить путаницу с названиями двух учреждений и вопросом о том, какой из театров является первым, а какой – вторым. Артист предположил, что со временем их объединение может состояться.
При этом Хабенский подчеркнул, что решение о слиянии не входит в его полномочия. Он готов предложить первые шаги к объединению, однако считает важным провести этот процесс без конфликтов. «Ситуация примирения не должна быть такой же болезненной, какой была ситуация разрыва», – заявил он.
Московский художественный академический театр разделился на два коллектива в 1987 г. МХТ имени Чехова возглавил Олег Ефремов, а МХАТ имени Горького – Татьяна Доронина.
6 марта 2026 г. министр культуры Ольга Любимова назначила Сергея Безрукова художественным руководителем МХАТ имени Горького. Одновременно Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сохранив руководство МХТ имени Чехова.
В июне МХАТ имени Горького подтвердил назначение Ларисы Вильясте директором театра. На этом посту она сменила Елену Булукову, занимавшую должность с октября 2025 г.