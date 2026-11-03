Хабенский допустил объединение МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького

При этом Хабенский подчеркнул, что решение о слиянии не входит в его полномочия. Он готов предложить первые шаги к объединению, однако считает важным провести этот процесс без конфликтов. «Ситуация примирения не должна быть такой же болезненной, какой была ситуация разрыва», – заявил он.