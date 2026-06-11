МХАТ имени Горького подтвердил назначение Ларисы Вильясте на пост директора
Должность директора МХАТ имени Горького заняла Лариса Вильясте. Это следует из информации на сайте театра.
С осени 2014 г. Вильясте работает в должности директора Московского Губернского театра, куда была приглашена художественным руководителем, народным артистом РФ Сергеем Безруковым. С 2018 г. является директором фестиваля «Фабрика Станиславского», а также директором Большого Детского Фестиваля.
Вильясте сменила на этом посту заслуженную деятеля искусств РФ Елену Булукову, служившую в театре с октября 2025 г.
В 2025 г. Булукова пришла на должность директора театра после Владимира Кехмана. Он стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения.