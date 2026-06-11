МХАТ имени Горького подтвердил назначение Ларисы Вильясте на пост директора

С осени 2014 г. Вильясте работает в должности директора Московского Губернского театра, куда была приглашена художественным руководителем, народным артистом РФ Сергеем Безруковым. С 2018 г. является директором фестиваля «Фабрика Станиславского», а также директором Большого Детского Фестиваля.