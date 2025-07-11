Что известно об уголовном преследовании Владимира Кехмана

Кехман возглавил театр в октябре 2021 г. и вскоре инициировал масштабную реконструкцию. Как писала «Фонтанка», это привело к резкому росту закупочного бюджета: если до 2022 г. он составлял 150–180 млн руб. в год, то в 2024 ѓ. вырос до 1,5 млрд руб. По информации «Коммерсанта», следствие считает, что крупные конкурсы выигрывали аффилированные подрядчики, а стоимость работ была завышена. Так, тендеры на текущий ремонт на 267 млн, 404 млн и 927 млн руб. в разное время выигрывало ООО «РСК-ренессанс» бизнесмена Марата Каргинова, которого СМИ называют партнером Кехмана.