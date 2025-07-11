Что известно об уголовном преследовании Владимира Кехмана

Что известно об уголовном преследовании Владимира КехманаПосле допроса в СКР его отпустили под подписку о невыезде
Следственный комитет предъявил обвинение директору МХАТ им. М. Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману в особо крупной растрате, сообщили информагентства со ссылкой на источники. Как позднее подтвердил «Ведомостям» один из собеседников в правоохранительных органах, мера пресечения в виде ареста Кехмана не планировалась – следствие отпустило его под подписку о невыезде. По инкриминируемой ему ч. 4 ст. 160 УК предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Об обысках у Кехмана стало известно в среду, 9 июля. Первым об этом сообщила «Фонтанка.ру». По информации издания, дело связано с контрактами на реконструкцию сцены МХАТа на Тверском бульваре. После обысков Кехмана вызывали в Следственный комитет для дачи показаний, писал ТАСС.
Кехман возглавил театр в октябре 2021 г. и вскоре инициировал масштабную реконструкцию. Как писала «Фонтанка», это привело к резкому росту закупочного бюджета: если до 2022 г. он составлял 150–180 млн руб. в год, то в 2024 ѓ. вырос до 1,5 млрд руб. По информации «Коммерсанта», следствие считает, что крупные конкурсы выигрывали аффилированные подрядчики, а стоимость работ была завышена. Так, тендеры на текущий ремонт на 267 млн, 404 млн и 927 млн руб. в разное время выигрывало ООО «РСК-ренессанс» бизнесмена Марата Каргинова, которого СМИ называют партнером Кехмана.
10 июля ТАСС сообщил, что у Кехмана есть задолженности по кредитам на сумму свыше 17,8 млрд руб. В отношении его открыто восемь исполнительных производств: шесть связаны с долгами по кредитам, два – с другими обязательствами. А основная часть долгов копится с 2021 г.
Оскорбительная опера
Это не первый случай, когда Кехман становится фигурантом уголовного дела. В 2012 г. он проходил обвиняемым по делу о хищении 20,2 млрд руб. у российских банков – кредиты якобы брались на закупку бананов для его компании JFC, но не были возвращены. В 2017 г. дело было переквалифицировано на менее тяжкую статью и закрыто за истечением срока давности.
С момента назначения Кехмана директором МХАТ им. М. Горького в 2021 г. финансовые показатели театра заметно выросли. По итогам 2024 г., согласно отчету о финансовых результатах, доходы учреждения составили 1,9 млрд руб. Это примерно соответствует уровню 2023 г., но почти в 2,5 раза превышает показатель 2021 г., когда театр еще возглавлял Эдуард Бояков (814,4 млн руб.).
Основную часть выручки МХАТа в 2024 г. обеспечили платные услуги. Однако при росте доходов увеличились и расходы. За тот же период они достигли 2,5 млрд руб. (в 2023 г. – 2,3 млрд руб.). На выплаты персоналу было направлено 713,2 млн руб., еще 865,9 млн руб. ушли на различные работы и услуги – преимущественно на содержание имущества (488,8 млн руб.). Операции с активами, включая амортизацию, обошлись театру в 921,3 млн руб. По итогам года МХАТ показал чистый операционный убыток в размере 624,8 млн руб. В 2023 г. этот показатель составлял 339,6 млн руб.
Кехман родился в 1968 г. в Самаре. Начал карьеру в брокерском бизнесе, а затем переключился на импорт фруктов. В 1996 г. он основал компанию JFC, которая стала одним из крупнейших поставщиков бананов в Россию. На пике, в 2008 г., оборот JFC превышал $700 млн. Но уже в 2012 г. компания подала заявление о банкротстве.
В 2007 г. Кехман ушел из бизнеса и занялся культурным менеджментом. Он стал худруком Михайловского театра в Санкт-Петербурге, вложив около $20 млн в его реконструкцию. Театр под его руководством стал известен благодаря громким премьерам и приглашенным международным звездам. В разные годы Кехман также руководил Новосибирским театром оперы и балета, Севастопольским академическим театром танца им. В. Елизарова, а с 2021 г. – МХАТ им. М. Горького.