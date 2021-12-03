МХАТ им. Горького вернет историческое название
Московский художественный академический театр (МХАТ) им. М. Горького вернет свое историческое название – Художественный театр – МХАТ им. М. Горького, сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора театра Владимира Кехмана.
«Новое название театра будет старое: Художественный театр — МХАТ им. М. Горького», — сообщил Кехман. Он напомнил, что изначально театр носил название Художественного, потом – Московского Художественного, а затем стал МХАТом. Кехман добавил, что МХАТ им. Горького в следующем году станет просто «Художественным театром».
Московский художественный академический театр в 1987 г. разделился на два – МХТ им. Чехова, который возглавил Олег Ефремов, и МХАТ им. Горького, который возглавила Татьяна Доронина. Доронина была художественным руководителем театра с 1987 по 2018 гг., а после была назначена президентом МХАТа им. Горького. Кехман занял пост гендиректора театра 27 октября 2021 г. 1 ноября худрук театра Эдуард Бояков сообщил, что покидает свой пост, нового руководителя пока не назначили.