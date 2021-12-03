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МХАТ им. Горького вернет историческое название

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Московский художественный академический театр (МХАТ) им. М. Горького вернет свое историческое название – Художественный театр – МХАТ им. М. Горького, сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора театра Владимира Кехмана.

«Новое название театра будет старое: Художественный театр — МХАТ им. М. Горького», — сообщил Кехман. Он напомнил, что изначально театр носил название Художественного, потом – Московского Художественного, а затем стал МХАТом. Кехман добавил, что МХАТ им. Горького в следующем году станет просто «Художественным театром».

Московский художественный академический театр в 1987 г. разделился на два – МХТ им. Чехова, который возглавил Олег Ефремов, и МХАТ им. Горького, который возглавила Татьяна Доронина. Доронина была художественным руководителем театра с 1987 по 2018 гг., а после была назначена президентом МХАТа им. Горького. Кехман занял пост гендиректора театра 27 октября 2021 г. 1 ноября худрук театра Эдуард Бояков сообщил, что покидает свой пост, нового руководителя пока не назначили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных