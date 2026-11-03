Путин открыл заседание Совета по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин начал заседание Совета при главе государства по межнациональным отношениям в Кремле.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, анонсируя встречу, говорил, что заседание начнется со вступительного слова российского лидера. Затем вице-премьер Татьяна Голикова представит итоги Года единства народов России. Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев выступит с докладом о традиционных российских духовно-нравственных ценностях как основе единства многонационального народа страны. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий расскажет о подвиге народов России в защите Родины.
Предыдущая встреча совета с участием президента состоялась 5 ноября 2025 г. Тогда участники подвели итоги реализации Стратегии государственной национальной политики за 2012–2025 г. и обсудили подготовку нового документа, рассчитанного на период до 2036 г. В ходе заседания глава государства поддержал предложение объявить 2026 г. Годом единства народов РФ. Он попросил Голикову подготовить проекты соответствующих решений. На заседании президент также предложил создать правительственную комиссию по межнациональным отношениям.
5 февраля Путин выступил на форуме «Россия – страна семей», где объявил официальное открытие Года единства народов России. Указ о проведении в 2026-м года, посвященного этой теме, Путин подписал 25 декабря 2025 г. В президентском указе говорится, что сопредседателями оргкомитета по проведению Года единства народов России являются первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и Голикова. Губернаторам было рекомендовано проводить мероприятия по теме 2026 г. в регионах.