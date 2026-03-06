Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Богомолов занял пост 23 января после смерти Игоря Золотовицкого, который руководил вузом с 2013 г. Назначение вызвало неоднозначную реакцию среди выпускников студии: в Telegram-каналах появилось письмо с просьбой пересмотреть выбор кандидата. В Минкульте поясняли, что контракт с Богомоловым был временным – до избрания постоянного руководителя.