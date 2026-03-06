Газета
Главная / Общество /

Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Художественным руководителем МХАТ имени Горького стал Безруков
Ведомости

Министр культуры Ольга Любимова назначила исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константина Хабенского. При этом он сохраняет пост художественного руководителя МХТ имени Чехова.

Хабенский – народный артист России, известный актер театра и кино, режиссер. Он награжден орденом Почета за вклад в культуру.

Кроме того, художественным руководителем МХАТ имени Горького стал Сергей Безруков. С 2014 г. он руководит Московским губернским театром. Также Безруков ведет актерскую мастерскую во ВГИКе. Он имеет звание заслуженного артиста РФ.

«От всей души желаю новых успехов и достижений!» – написала Любимова в Telegram.

Назначения произошли после ухода Константина Богомолова. 11 февраля режиссера освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию.

Богомолов занял пост 23 января после смерти Игоря Золотовицкого, который руководил вузом с 2013 г. Назначение вызвало неоднозначную реакцию среди выпускников студии: в Telegram-каналах появилось письмо с просьбой пересмотреть выбор кандидата. В Минкульте поясняли, что контракт с Богомоловым был временным – до избрания постоянного руководителя.

Сам Богомолов, комментируя свой уход, сказал: «От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения».

