Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ

С 2007 по 2012 г. Богомолов работал в Московском театре Олега Табакова, где поставил спектакли «Отцы и дети», «Старший сын», «Процесс», «Волки и овцы», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и др. С 2012 по 2018 г. он был помощником художественного руководителя МХТ имени Чехова. В 2014 г. Богомолов стал штатным режиссером московского Театра «Ленком» и поставил два спектакля: «Борис Годунов» по драме Александра Пушкина и «Князь», основанный на романе Федора Достоевского «Идиот». В 2018 г. он дебютировал в жанре многосерийного кино, создав драматический сериал «Содержанки», который рассказывает о светской жизни Москвы.