Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Театрального деятеля, режиссера театра и кино Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
«Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России», – отметила она.
В июле 2025 г. президент РФ Владимир Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств РФ.
Богомолов родился в Москве 23 июля 1975 г. В 1997 г. он окончил филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Позже режиссер поступил на курс Андрея Гончарова в Российский институт театрального искусства – ГИТИС и окончил его в 2003 г. В 2002 г. он поставил спектакль «Лекция о пользе убийств, или Шесть трупов в поисках действия» в ГИТИСе.
С 2007 по 2012 г. Богомолов работал в Московском театре Олега Табакова, где поставил спектакли «Отцы и дети», «Старший сын», «Процесс», «Волки и овцы», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и др. С 2012 по 2018 г. он был помощником художественного руководителя МХТ имени Чехова. В 2014 г. Богомолов стал штатным режиссером московского Театра «Ленком» и поставил два спектакля: «Борис Годунов» по драме Александра Пушкина и «Князь», основанный на романе Федора Достоевского «Идиот». В 2018 г. он дебютировал в жанре многосерийного кино, создав драматический сериал «Содержанки», который рассказывает о светской жизни Москвы.
В конце мая 2019 г. глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский объявил, что Богомолов станет художественным руководителем Московского драматического театра на Бронной. 25 июня 2019 г. режиссер вступил в эту должность.