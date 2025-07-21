Путин присвоил режиссеру Богомолову звание заслуженного деятеля искусств

В период с 2007 по 2012 г. служил в Московском театре Олега Табакова, поставив спектакли «Отцы и дети», «Старший сын», «Процесс», «Волки и овцы», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и др. С 2012 по 2018 г. работал помощником художественного руководителя МХТ имени Чехова. В 2014 г. стал штатным режиссером московского театра «Ленком» и выпустил два спектакля: «Борис Годунов» по Александру Пушкину и «Князь» по мотивам романа Федора Достоевского «Идиот». В 2018 г. дебютировал в жанре многосерийного кино с драматическим сериалом «Содержанки», рассказывающем о светской жизни в Москве.