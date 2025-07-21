Путин присвоил режиссеру Богомолову звание заслуженного деятеля искусств
Президент РФ Владимир Путин присвоил режиссеру Константину Богомолову звание заслуженного деятеля искусств РФ. Это следует из соответствующего указа главы государства.
Богомолов родился 23 июля 1975 г. в Москве. В 1997 г. он окончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова. Проучившись год в аспирантуре, Богомолов поступил на курс Андрея Гончарова в Российский институт театрального искусства – ГИТИС, выпустился в 2003 г. В 2002 г. он поставил спектакль «Лекция о пользе убийств, или Шесть трупов в поисках действия» в ГИТИСе.
В период с 2007 по 2012 г. служил в Московском театре Олега Табакова, поставив спектакли «Отцы и дети», «Старший сын», «Процесс», «Волки и овцы», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и др. С 2012 по 2018 г. работал помощником художественного руководителя МХТ имени Чехова. В 2014 г. стал штатным режиссером московского театра «Ленком» и выпустил два спектакля: «Борис Годунов» по Александру Пушкину и «Князь» по мотивам романа Федора Достоевского «Идиот». В 2018 г. дебютировал в жанре многосерийного кино с драматическим сериалом «Содержанки», рассказывающем о светской жизни в Москве.
В конце мая 2019 г. глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что Богомолов будет назначен художественным руководителем Московского драматического театра на Бронной. 25 июня 2019 г. режиссер вступил в эту должность.