Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТОн отказался от поста по своему желанию
Режиссера Константина Богомолова освободили от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Об этом «Ведомостям» сообщили в Министерстве культуры.
В ведомстве отметили, что решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком.
О том, что Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от должности, стало известно 11 февраля. «От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», – сказал он.
Богомолов стал и. о. ректора школы-студии МХАТ 23 января. Он был назначен на должность после смерти заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, который возглавлял учебное заведение с 2013 г.
Позднее в Telegram-каналах появилось открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть назначение и выбрать кандидата, связанного со студией. 3 февраля в Минкульте РФ уточнили, что Богомолов назначен и. о. ректора с 24 января, а контракт будет действовать на период до избрания постоянного руководителя.