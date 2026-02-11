Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Позднее в Telegram-каналах появилось открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть назначение и выбрать кандидата, связанного со студией. 3 февраля в Минкульте РФ уточнили, что Богомолов назначен и. о. ректора с 24 января, а контракт будет действовать на период до избрания постоянного руководителя.