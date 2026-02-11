Газета
Главная / Общество /

Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Он отказался от поста по своему желанию
Ведомости

Режиссера Константина Богомолова освободили от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Об этом «Ведомостям» сообщили в Министерстве культуры.

В ведомстве отметили, что решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком.

О том, что Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от должности, стало известно 11 февраля. «От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», – сказал он.

Богомолов стал и. о. ректора школы-студии МХАТ 23 января. Он был назначен на должность после смерти заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, который возглавлял учебное заведение с 2013 г.

Позднее в Telegram-каналах появилось открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть назначение и выбрать кандидата, связанного со студией. 3 февраля в Минкульте РФ уточнили, что Богомолов назначен и. о. ректора с 24 января, а контракт будет действовать на период до избрания постоянного руководителя.

