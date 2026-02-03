Богомолов будет и. о. ректора Школы-студии МХАТ до выборов руководителя

До этого в Telegram-каналах появилось открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть назначение и выбрать кандидата, связанного со МХАТом. Богомолов был назначен после смерти заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, который возглавлял учебное заведение с 2013 г. О назначении нового руководителя сообщала Любимова 23 января. Она благодарила Богомолова за профессионализм и преданное служение своему делу и желала ему успехов.