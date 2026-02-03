Богомолов будет и. о. ректора Школы-студии МХАТ до выборов руководителя
Трудовой договор с режиссером Константином Богомоловым, назначенным исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, заключен до проведения выборов ректора. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Минкультуры РФ.
В ведомстве уточнили, что Богомолов назначен и. о. ректора с 24 января 2026 г., а контракт будет действовать на период до избрания постоянного руководителя.
Минкультуры напомнило, что Богомолов является театральным и кинорежиссером, выпускником филологического факультета МГУ и ГИТИСа, имеет звание заслуженного деятеля искусств России. В министерстве подчеркнули, что он соответствует квалификационным требованиям для руководителя образовательной организации.
До этого в Telegram-каналах появилось открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть назначение и выбрать кандидата, связанного со МХАТом. Богомолов был назначен после смерти заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, который возглавлял учебное заведение с 2013 г. О назначении нового руководителя сообщала Любимова 23 января. Она благодарила Богомолова за профессионализм и преданное служение своему делу и желала ему успехов.