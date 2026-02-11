Богомолов попросил освободить его от должности и.о. ректора школы-студии МХАТ

Богомолов попросил освободить его от должности и.о. ректора школы-студии МХАТВыпускники студии просили пересмотреть его назначение
Режиссер Константин Богомолов попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора школы-студии МХАТ. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», – сказал Богомолов.
Богомолов стал и.о ректора школы-студии МХАТ 23 января. Он был назначен на должность после смерти заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, который возглавлял учебное заведение с 2013 г.
Позднее в Telegram-каналах появилось открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть назначение и выбрать кандидата, связанного со студией. 3 февраля в Минкульте РФ уточнили, что Богомолов назначен и. о. ректора с 24 января, а контракт будет действовать на период до избрания постоянного руководителя.